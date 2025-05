Ciné Soleil Vert – au Centre Culturel Ancizan, 24 mai 2025 14:30, Ancizan.

24 mai 2025 14:30

Focus « Avenir du monde »

En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul, le soleil vert, sorte de pastille, parvient à nourrir une population miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels aliments. Omniprésente et terriblement répressive, la police assure l’ordre. Accompagné de son fidèle ami, un policier va découvrir, au péril de sa vie, l’effroyable réalité de cette société inhumaine.

De Richard Fleischer

Avec Charlton Heston, Leigh Taylor-Young, Edward G. Robinson, Chuck Connors

Genre Science-Fiction, Anticipation

Nationalité États-Unis

Durée 1h33 .

English :

Focus on the future of the world

In 2022, mankind has exhausted its natural resources. Only the green sun, a kind of pellet, can feed a miserable population that has no idea how to create such food. Omnipresent and terribly repressive, the police ensure order. Accompanied by his faithful friend, a policeman risks his life to discover the appalling reality of this inhuman society.

German :

Fokus « Zukunft der Welt »

Im Jahr 2022 haben die Menschen die natürlichen Ressourcen erschöpft. Nur die grüne Sonne, eine Art Tablette, schafft es, die verarmte Bevölkerung zu ernähren, die nicht weiß, wie man solche Nahrungsmittel herstellt. Die allgegenwärtige und schrecklich repressive Polizei sorgt für Ordnung. Zusammen mit seinem treuen Freund entdeckt ein Polizist unter Einsatz seines Lebens die erschreckende Realität dieser unmenschlichen Gesellschaft.

Italiano :

Focus sul futuro del mondo

Nel 2022, l’umanità ha esaurito le sue risorse naturali. Solo il sole verde, una specie di pellet, riesce a sfamare una popolazione miserabile che non ha idea di come creare questo cibo. La polizia, onnipresente e terribilmente repressiva, mantiene l’ordine. Accompagnato dal suo fedele amico, un poliziotto rischia la vita per scoprire la spaventosa realtà di questa società disumana.

Espanol :

El futuro del mundo en el punto de mira

En 2022, la humanidad ha agotado sus recursos naturales. Sólo el sol verde, una especie de perdigón, consigue alimentar a una población miserable que no tiene ni idea de cómo crear esos alimentos. La policía, omnipresente y terriblemente represiva, mantiene el orden. Acompañado por su fiel amigo, un policía arriesga su vida para descubrir la espantosa realidad de esta sociedad inhumana.

