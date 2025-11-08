Ciné Sologne fête ses 40 ans Marcilly-en-Villette

Le Circuit Ciné Sologne fête ses 40 ans !

Samedi 8 novembre 2025

⏰ à partir de 18h

Salle Chantaloup • Marcilly-en-Villette

Venez célébrer 40 ans de cinéma et de culture en Sologne avec l’Union pour la Culture Populaire en Sologne (UCPS) !

Rendez-vous le samedi 8 novembre 2025 à la Salle Chantaloup de Marcilly-en-Villette pour une journée placée sous le signe du partage, du 7e art et de la convivialité.

️ Programme de la soirée

• 18h Projection gratuite de courts-métrages

Lauréats des concours Les Trampolines 2024 et 2025 (Cinéma Les Carmes)

“Presque” de S. Cogos et L. Tressou

• 19h Pot d’anniversaire et repas festif

Animation musicale pour prolonger la soirée (sur réservation)

• 21h Projection du film

“Lumière, l’aventure continue”

Tarifs

Repas 15 € .

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 84 35 09 38

English :

Celebrate 40 years of cinema and culture in Sologne with the Union pour la Culture Populaire en Sologne (UCPS)!

Join us on Saturday, November 8, 2025 at the Salle Chantaloup in Marcilly-en-Villette for a day of sharing, 7th art and conviviality.

German :

Feiern Sie mit der Union pour la Culture Populaire en Sologne (UCPS) 40 Jahre Kino und Kultur in der Sologne!

Wir treffen uns am Samstag, den 8. November 2025 im Salle Chantaloup in Marcilly-en-Villette zu einem Tag im Zeichen des Teilens, der siebten Kunst und der Geselligkeit.

Italiano :

Venite a festeggiare i 40 anni di cinema e cultura in Colonia con l’Union pour la Culture Populaire en Sologne (UCPS)!

Unitevi a noi sabato 8 novembre 2025 presso la Salle Chantaloup di Marcilly-en-Villette per una giornata di condivisione, settima arte e convivialità.

Espanol :

Venga a celebrar los 40 años de cine y cultura en Colonia con la Union pour la Culture Populaire en Sologne (UCPS)

Únase a nosotros el sábado 8 de noviembre de 2025 en la Sala Chantaloup de Marcilly-en-Villette para una jornada de convivencia, séptimo arte y convivencia.

