CINÉ-SOUPE Allenc
CINÉ-SOUPE Allenc samedi 15 novembre 2025.
CINÉ-SOUPE
Local Allenc Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Rendez-vous à 19H au local pour un partage de soupes et de culture populaire ! Que vous vouliez proposer une soupe ou juste venir déguster, vous êtes les bienvenus. Pensez à prendre votre bol !
Après la dégustation, projection du film Lozère sauvage
Local Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com
English :
Meet up at 7pm at the local for a soup and pop culture exchange! Whether you’d like to propose a soup or just come and taste it, you’re welcome. Don’t forget your bowl!
After the tasting, screening of the film Lozère sauvage
German :
Wir treffen uns um 19 Uhr im Lokal, um Suppen und Volkskultur zu teilen! Ob Sie eine Suppe anbieten oder einfach nur kommen und probieren wollen, Sie sind herzlich willkommen. Denken Sie daran, Ihre Schüssel mitzunehmen!
Nach der Verkostung wird der Film Lozère sauvage gezeigt
Italiano :
Appuntamento alle 19.00 presso la clubhouse per condividere zuppa e cultura popolare! Se volete proporre una zuppa o semplicemente assaggiarla, siete i benvenuti. Non dimenticate la vostra ciotola!
Dopo la degustazione, proiezione del film Lozère sauvage
Espanol :
Quedamos a las 19.00 horas en la sede del club para compartir sopa y cultura popular Si quieres sugerir una sopa o simplemente venir a probarla, eres bienvenido. No olvide su cuenco
Después de la degustación, proyección de la película Lozère sauvage
L’événement CINÉ-SOUPE Allenc a été mis à jour le 2025-11-03 par 48-OT Mont Lozere