CINÉ-SOUPE Allenc

CINÉ-SOUPE

Local Allenc Lozère

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Rendez-vous à 19H au local pour un partage de soupes et de culture populaire ! Que vous vouliez proposer une soupe ou juste venir déguster, vous êtes les bienvenus. Pensez à prendre votre bol !

Après la dégustation, projection du film Lozère sauvage

Local Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com

English :

Meet up at 7pm at the local for a soup and pop culture exchange! Whether you’d like to propose a soup or just come and taste it, you’re welcome. Don’t forget your bowl!

After the tasting, screening of the film Lozère sauvage

German :

Wir treffen uns um 19 Uhr im Lokal, um Suppen und Volkskultur zu teilen! Ob Sie eine Suppe anbieten oder einfach nur kommen und probieren wollen, Sie sind herzlich willkommen. Denken Sie daran, Ihre Schüssel mitzunehmen!

Nach der Verkostung wird der Film Lozère sauvage gezeigt

Italiano :

Appuntamento alle 19.00 presso la clubhouse per condividere zuppa e cultura popolare! Se volete proporre una zuppa o semplicemente assaggiarla, siete i benvenuti. Non dimenticate la vostra ciotola!

Dopo la degustazione, proiezione del film Lozère sauvage

Espanol :

Quedamos a las 19.00 horas en la sede del club para compartir sopa y cultura popular Si quieres sugerir una sopa o simplemente venir a probarla, eres bienvenido. No olvide su cuenco

Después de la degustación, proyección de la película Lozère sauvage

