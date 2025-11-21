Ciné soupe Salle polyvalente Chemilly
Ciné soupe Salle polyvalente Chemilly vendredi 21 novembre 2025.
Ciné soupe
Salle polyvalente 1 place Saint Denis Chemilly Allier
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 18:45:00
fin : 2025-11-21 22:00:00
Date(s) :
2025-11-21
L’association Art culture et Patrimoine de Chemilly vous propose un rendez-vous incontournable le ciné soupe .
.
Salle polyvalente 1 place Saint Denis Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 33 25 72
English :
Chemilly’s Art Culture and Heritage Association offers you a not-to-be-missed ciné soupe event.
German :
Der Verein Art culture et Patrimoine de Chemilly bietet Ihnen einen unumgänglichen Termin le ciné soupe an.
Italiano :
L’Associazione Arte Cultura e Patrimonio di Chemilly organizza un imperdibile cinema della minestra .
Espanol :
La Asociación de Cultura Artística y Patrimonio de Chemilly organiza un cine sopa que no se puede perder.
L’événement Ciné soupe Chemilly a été mis à jour le 2025-11-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région