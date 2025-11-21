Ciné soupe Salle polyvalente Chemilly

Ciné soupe

Salle polyvalente 1 place Saint Denis Chemilly Allier

Début : 2025-11-21 18:45:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

2025-11-21

L’association Art culture et Patrimoine de Chemilly vous propose un rendez-vous incontournable le ciné soupe .

English :

Chemilly’s Art Culture and Heritage Association offers you a not-to-be-missed ciné soupe event.

German :

Der Verein Art culture et Patrimoine de Chemilly bietet Ihnen einen unumgänglichen Termin le ciné soupe an.

Italiano :

L’Associazione Arte Cultura e Patrimonio di Chemilly organizza un imperdibile cinema della minestra .

Espanol :

La Asociación de Cultura Artística y Patrimonio de Chemilly organiza un cine sopa que no se puede perder.

L’événement Ciné soupe Chemilly a été mis à jour le 2025-11-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région