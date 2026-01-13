CINÉ SOUPE Courts métrages Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

CINÉ SOUPE Courts métrages

Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 18:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Projection conviviale de courts métrages autour d’une soupe partagée. Un moment chaleureux mêlant cinéma, rencontres et gourmandise. Pense à apporter ton bol !

.

Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A convivial screening of short films over shared soup. A warm moment combining cinema, encounters and gourmet delights. Bring your own bowl!

L’événement CINÉ SOUPE Courts métrages Chantelle a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Val de Sioule