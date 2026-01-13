CINÉ SOUPE Courts métrages Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle
Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Début : 2026-02-15 18:00:00
Projection conviviale de courts métrages autour d’une soupe partagée. Un moment chaleureux mêlant cinéma, rencontres et gourmandise. Pense à apporter ton bol !
Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
English :
A convivial screening of short films over shared soup. A warm moment combining cinema, encounters and gourmet delights. Bring your own bowl!
