ciné-soupe ! Montbrun-les-Bains
ciné-soupe ! Montbrun-les-Bains vendredi 28 novembre 2025.
ciné-soupe !
Salle des fêtes Montbrun-les-Bains Drôme
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28 23:00:00
2025-11-28
19h30 Apero et repas partagé, vous apportez ce qu’il vous plait pour compléter.
20h30 Séance cinéma
Salle des fêtes Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 noonsiprod@gmail.com
English :
7:30 p.m.: Apero and shared meal, you bring what you like to complete.
8:30pm: Film show
German :
19:30 Uhr: Apero und gemeinsames Essen, Sie bringen mit, was Sie mögen, um es zu ergänzen.
20:30 Uhr: Filmvorführung
Italiano :
ore 19.30: Apero e pasto condiviso, portate quello che volete per completare la serata.
20.30: Proiezione del film
Espanol :
19.30 h: Apero y comida compartida, tú traes lo que quieras para completar la velada.
20.30 h: Proyección de una película
