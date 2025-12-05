Ciné-soupe! Montbrun-les-Bains

Ciné-soupe!

Salle des fêtes Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05 23:00:00

Date(s) :

2025-12-05

19h30 Apero et repas partagé, vous apportez ce qu’il vous plait pour compléter.

20h30 Séance cinéma

Salle des fêtes Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 noonsiprod@gmail.com

English :

7:30 p.m.: Apero and shared meal, you bring what you like to complete.

8:30pm: Film show

German :

19:30 Uhr: Apero und gemeinsames Essen, Sie bringen mit, was Sie mögen, um es zu ergänzen.

20:30 Uhr: Filmvorführung

Italiano :

ore 19.30: Apero e pasto condiviso, portate quello che volete per completare la serata.

20.30: Proiezione del film

Espanol :

19.30 h: Apero y comida compartida, tú traes lo que quieras para completar la velada.

20.30 h: Proyección de una película

