Ciné soupe ! spécial festival Palestine en vue !

Salle des fêtes Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 17:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Projection du film Once Upon a Time in Gaza précédée d’une lecture de poésie, de danse traditionnelle et d’un repas partagé palestinien.

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Salle des fêtes Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 communication@noonsiprod.fr

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English :

Screening of the film Once Upon a Time in Gaza preceded by a poetry reading, traditional dance and a shared Palestinian meal.

L’événement Ciné soupe ! spécial festival Palestine en vue ! Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale