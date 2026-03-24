Ciné soupe ! spécial festival Palestine en vue ! Montbrun-les-Bains
Ciné soupe ! spécial festival Palestine en vue ! Montbrun-les-Bains vendredi 3 avril 2026.
Ciné soupe ! spécial festival Palestine en vue !
Salle des fêtes Montbrun-les-Bains Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 17:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Projection du film Once Upon a Time in Gaza précédée d’une lecture de poésie, de danse traditionnelle et d’un repas partagé palestinien.
.
Salle des fêtes Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 communication@noonsiprod.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the film Once Upon a Time in Gaza preceded by a poetry reading, traditional dance and a shared Palestinian meal.
L’événement Ciné soupe ! spécial festival Palestine en vue ! Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Montbrun-les-Bains (Drôme)
- Visite guidée de la Distillerie Aroma Plantes Montbrun-les-Bains 1 avril 2026
- Distillerie Artisanale Vallon des Lavande Montbrun-les-Bains 1 avril 2026
- Visite chez une lavandicultrice Montbrun-les-Bains 1 avril 2026
- Jouons ! Montbrun-les-Bains 7 avril 2026
- Plantes et recettes paysannes Montbrun-les-Bains 9 avril 2026