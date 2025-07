Ciné sous les étoiles Près de la mairie Contrisson

Ciné sous les étoiles Près de la mairie Contrisson vendredi 11 juillet 2025.

Ciné sous les étoiles

Près de la mairie 68 Rue Simon Contrisson Meuse

CINÉ SOUS LES ÉTOILES EN COPARY

– 19H CONCERT Folkin’Chair Il propose des covers folk rock intimiste à 2 voix de titres anglophones revisités. On a envie de fermer les yeux et se laisser bercer par les voix mélodieuses . JHM 23/05/2023. Attention ambiance assurée. !!!

– Restauration, buvette par l’association du L.A.C.

– vers 21H45 (à la nuit tombée) PROJECTION DU FILM « UN P’TIT TRUC EN PLUS »

Comédie D’Artus. Mai 2024 (1h 39min) Tous publics

Par Artus, Milan Mauger, avec Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

Un p’tit truc en plus instaure une complicité entre le faux invalide et les vrais handicapés. Le reste du film est à la fois gonflé, drôle et très touchant. Le Parisien

Offert par la COPARY, dans le cadre de Passeurs d’images.

En cas de mauvais temps repli à sous le préau de l’école primaire de Contrisson.

Renseignements par tél ou mail à culture@copary.fr (ou le jour de l’évènement uniquement au 07 84 45 43 49 après la fermeture des bureaux).

VENEZ AVEC VOTRE TRANSAT, à défaut des chaises seront mises à disposition.

En partenariat avec la commune et l’association Loisirs Animations de Contrisson.Tout public

Près de la mairie 68 Rue Simon Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

English :

CINÉ SOUS LES ÉTOILES EN COPARY

– 7pm: « Folkin?Chair » CONCERT: 2-voice « intimate folk rock » covers of revisited English songs. « You just want to close your eyes and let yourself be lulled by the melodious voices. JHM 05/23/2023. Caution: guaranteed atmosphere!

– Catering and refreshments by the L.A.C. association.

– around 9:45pm (after dark) SCREENING OF THE FILM « UN P?TIT TRUC EN PLUS »

Comedy by Artus. May 2024 (1h 39min) All audiences

By Artus, Milan Mauger, with Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi

To escape the police, a son and his father on the run are forced to take refuge in a summer camp for young adults with disabilities, posing as a resident and his special educator. It’s the start of a rollercoaster ride and a wonderful human experience that will change them forever.

« Un p?tit truc en plus » establishes a complicity between the fake invalid and the real handicapped. The rest of the film is puffed-up, funny and very touching. Le Parisien

Offered by COPARY, as part of Passeurs d’images.

In case of bad weather, retreat to the préau of Contrisson elementary school.

Information by phone or e-mail to culture@copary.fr (or on the day of the event only on 07 84 45 43 49 after close of business).

COME WITH YOUR TRANSAT, or chairs will be provided.

In partnership with the commune and the Loisirs Animations de Contrisson association.

German :

KINO UNTER DEN STERNEN IN COPARY

– 19H KONZERT « Folkin?Chair »: Er bietet zweistimmige Coverversionen « intimer Folkrock » von überarbeiteten englischsprachigen Titeln an. « Man möchte die Augen schließen und sich von den melodiösen Stimmen berieseln lassen. JHM 23/05/2023. Achtung Stimmung garantiert!!!

– Restauration, Getränkeausschank durch den Verein L.A.C.

– gegen 21.45 Uhr (bei Einbruch der Dunkelheit): VORFÜHRUNG DES FILMS « UN P?TIT TRUC EN PLUS »

Komödie von Artus. Mai 2024 (1h 39min) Für alle Altersgruppen

Von Artus, Milan Mauger, mit Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi

Um der Polizei zu entkommen, sind ein Sohn und sein flüchtiger Vater gezwungen, in einem Ferienlager für junge Erwachsene mit Behinderungen Zuflucht zu suchen, wobei sie sich als Bewohner und dessen Sonderpädagoge ausgeben. Das ist der Beginn von Ärger und einer großartigen menschlichen Erfahrung, die sie für immer verändern wird.

der Film « Un p p tit truc en plus » schafft eine Komplizenschaft zwischen dem falschen Behinderten und den echten Behinderten. Der Rest des Films ist gleichzeitig aufgeblasen, lustig und sehr berührend. Le Parisien

Angeboten von der COPARY, im Rahmen von Passeurs d’images.

Bei schlechtem Wetter Ausweichmöglichkeit unter dem Pausenhof der Grundschule von Contrisson.

Informationen per Tel. oder E-Mail an culture@copary.fr (oder nur am Tag der Veranstaltung unter 07 84 45 43 49 nach Büroschluss).

Kommen Sie mit Ihrer Transat, ansonsten werden Stühle zur Verfügung gestellt.

In Partnerschaft mit der Gemeinde und dem Verein Loisirs Animations de Contrisson.

Italiano :

CINEMA SOTTO LE STELLE IN COPISTERIA

– ore 19.00: CONCERTO « Folkin?Chair »: questo gruppo esegue intime cover folk-rock a due voci di canzoni inglesi rivisitate. si vuole solo chiudere gli occhi e lasciarsi cullare dalle voci melodiose ». JHM 23/05/2023. Una grande atmosfera garantita!

– Catering e rinfresco a cura dell’associazione L.A.C.

– intorno alle 21.45 (dopo il tramonto): PROIEZIONE DEL FILM « UN P?TIT TRUC EN PLUS »

Commedia di Artus. Maggio 2024 (1h 39min) Tutti i pubblici

Di Artus, Milan Mauger, con Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi

Per sfuggire alla polizia, un figlio e suo padre in fuga sono costretti a rifugiarsi in un campo di vacanza per giovani adulti disabili, fingendosi un residente e il suo educatore speciale. È l’inizio di un viaggio sulle montagne russe e di una meravigliosa esperienza umana che li cambierà per sempre.

« Un p?tit truc en plus » stabilisce una complicità tra il finto invalido e il vero disabile. Il resto del film è coraggioso, divertente e molto toccante. Le Parisien

Offerto da COPARY, nell’ambito di Passeurs d’images.

In caso di maltempo, ritirarsi nel préau della scuola elementare di Contrisson.

Informazioni per telefono o e-mail a culture@copary.fr (o il giorno dell’evento solo al numero 07 84 45 43 49 dopo la chiusura delle attività).

VENITE CON LA VOSTRA TRANSAT, altrimenti verranno fornite delle sedie.

In collaborazione con il Comune e l’associazione Loisirs Animations de Contrisson.

Espanol :

CINÉ SOUS LES ÉTOILES EN COPARY

– 19.00 h: CONCIERTO « Folkin?Chair »: Este grupo interpreta íntimamente a dos voces versiones folk-rock de canciones inglesas revisitadas. « Sólo apetece cerrar los ojos y dejarse arrullar por las melodiosas voces. JHM 23/05/2023. ¡Un gran ambiente garantizado!

– Catering y refrescos a cargo de la asociación L.A.C.

– hacia las 21.45 h (al anochecer): PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA « UN P?TIT TRUC EN PLUS »

Comedia de Artus. Mayo de 2024 (1h 39min) Todos los públicos

Por Artus, Milan Mauger, con Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi

Para escapar de la policía, un hijo y su padre en fuga se ven obligados a refugiarse en un campamento de vacaciones para jóvenes adultos con discapacidad, haciéndose pasar por un residente y su educador especial. Es el comienzo de una montaña rusa y de una maravillosa experiencia humana que les cambiará para siempre.

« Un p?tit truc en plus » establece una complicidad entre el falso inválido y el verdadero discapacitado. El resto de la película es valiente, divertida y muy conmovedora. Le Parisien

Ofrecida por COPARY, en el marco de Passeurs d’images.

En caso de mal tiempo, retirada al préau de la escuela primaria Contrisson.

Información por teléfono o correo electrónico a culture@copary.fr (o el día del evento sólo en el 07 84 45 43 49 después del cierre).

VEN CON TU TRANSAT, de lo contrario se proporcionarán sillas.

En colaboración con el ayuntamiento y la asociación Loisirs Animations de Contrisson.

