Ciné sous les étoiles Ici et là-bas avenue du Général de Gaulle Pélissanne

Vendredi 11 juillet 2025 à partir de 20h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne Bouches-du-Rhône

Au mois de juillet à Pélissanne, venez profiter d’une soirée ciné sous les étoiles !

A partir de 20h30, les portes du Parc Saint-Martin s’ouvriront aux visiteurs, qui pourront s’installer et pique-niquer s’ils le souhaitent.

Les projections commenceront ensuite à 21h30.



Ce vendredi, « Ici et là-bas » est à l’affiche, un film de Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla et Hakim Jemili.



Une belle soirée en perspective ! .

avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr

English :

In july, let’s watch a movie under the stars !

German :

Genießen Sie im Juli in Pélissanne einen Kinoabend unter den Sternen!

Italiano :

Venite a godervi una serata di cinema sotto le stelle a Pélissanne in luglio!

Espanol :

En julio, disfrute de una noche de cine bajo las estrellas en Pélissanne

