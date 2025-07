Ciné sous les étoiles Tancoigné Lys-Haut-Layon

Vendredi 29 août à 21h, la place de l’église située sur la commune déléguée de Tancoigné reçoit le cinéma ambulant de la Boîte Carrée.

Marchant sur les traces du cinéma itinérant pour ce qu’il a d’ancestral, de magique et de populaire, le petit cinéma ambulant de La Boîte Carrée expérimente la mobilité pour promouvoir le court-métrage au travers de son festival dédié, Le plein de Super.

LE PLEIN DE SUPER

Pour célébrer les 10 ans du festival, la programmation 2025 mélange des films emblématiques des éditions passées, et les courts-métrages de la nouvelle sélection. À l’image de la diversité du public, les 24 films choisis proposent une variété d’émotions, de sujets, de rythmes, de couleurs…

Après la séance, les spectateurs sont invités à écrire une carte postale au réalisateur du film de leur choix c’est le prix du public. Le court-métrage lauréat est diffusé en avant-séance dans les cinémas partenaires, une semaine en décembre, pendant Le Plein de super en hiver. .

English :

On Friday, August 29 at 9pm, the church square in the commune of Tancoigné plays host to the Boîte Carrée mobile cinema.

German :

Am Freitag, den 29. August um 21 Uhr findet auf dem Kirchplatz, der sich in der delegierten Gemeinde Tancoigné befindet, das Wanderkino Boîte Carrée statt.

Italiano :

Venerdì 29 agosto alle 21.00, la piazza della chiesa del comune di Tancoigné ospita il cinema itinerante Boîte Carrée.

Espanol :

El viernes 29 de agosto a las 21.00 horas, la plaza de la iglesia del municipio de Tancoigné acoge el cine itinerante Boîte Carrée.

