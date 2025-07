Ciné sous les étoiles Migration avenue du Général de Gaulle Pélissanne

Ciné sous les étoiles Migration avenue du Général de Gaulle Pélissanne vendredi 25 juillet 2025.

Ciné sous les étoiles Migration

Vendredi 25 juillet 2025 à partir de 20h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne Bouches-du-Rhône

Au mois de juillet à Pélissanne, venez profiter d’une soirée ciné sous les étoiles !

A partir de 20h30, les portes du Parc Saint-Martin s’ouvriront aux visiteurs, qui pourront s’installer et pique-niquer s’ils le souhaitent.

Les projections commenceront ensuite à 21h30.



Ce vendredi, c’est le film d’animation « Migration » qui sera projeté. Un film de Benjamin Renner, Guylo Homsy, avec les voix de Pio Marmaï, Laure Calamy et Kumail Nanjiani.



Une belle soirée familiale en perspective ! .

avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr

English :

In july, let’s watch a movie under the stars !

German :

Genießen Sie im Juli in Pélissanne einen Kinoabend unter den Sternen!

Italiano :

Venite a godervi una serata di cinema sotto le stelle a Pélissanne in luglio!

Espanol :

En julio, disfrute de una noche de cine bajo las estrellas en Pélissanne

