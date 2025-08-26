Ciné sous les étoiles Mulhouse

Dans une ambiance féerique, installez-vous pour profiter d’une projection de film en plein air, idéale pour petits et grands. Cette expérience immersive allie nature, magie et cinéma, vous offrant un moment inoubliable à partager en famille ou entre amis. Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle, où le parc se transforme en une salle de cinéma à ciel ouvert ! Accueil du public à partir de 20h30, projection à 21h15. Cette année, le film est Migration de Benjamin Renner et Guylo Homsy.

Imaginez une soirée unique 21 heures, un ciel étoilé, les lucioles qui dansent autour de vous et les animaux du Parc zoologique de Mulhouse qui vous accueillent à leur manière. Dans cette ambiance féerique, installez-vous pour profiter d’une projection de film en plein air, idéale pour petits et grands.

Cette expérience immersive allie nature, magie et cinéma, vous offrant un moment inoubliable à partager en famille ou entre amis. Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle, où le parc se transforme en une salle de cinéma à ciel ouvert !

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65 zoo@mulhouse-alsace.fr

English :

In an enchanting atmosphere, sit back and enjoy an open-air film screening, ideal for young and old alike. This immersive experience combines nature, magic and cinema, offering you an unforgettable moment to share with family and friends. Don’t miss this exceptional evening, when the park is transformed into an open-air cinema! Public welcome from 8.30pm, screening at 9.15pm. This year’s film is Migration by Benjamin Renner and Guylo Homsy.

German :

Lassen Sie sich in einer märchenhaften Atmosphäre nieder, um eine Filmvorführung unter freiem Himmel zu genießen, die ideal für Jung und Alt ist. Dieses eindringliche Erlebnis verbindet Natur, Magie und Kino und bietet Ihnen einen unvergesslichen Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können. Verpassen Sie nicht diesen außergewöhnlichen Abend, an dem sich der Park in einen Kinosaal unter freiem Himmel verwandelt! Empfang des Publikums ab 20.30 Uhr, Vorführung um 21.15 Uhr. Der diesjährige Film ist Migration von Benjamin Renner und Guylo Homsy.

Italiano :

In un’atmosfera magica, sedetevi e godetevi una proiezione cinematografica all’aperto, ideale per grandi e piccini. Questa esperienza coinvolgente unisce natura, magia e cinema, regalandovi un momento indimenticabile da condividere con la famiglia e gli amici. Non perdetevi questa serata eccezionale, in cui il parco si trasforma in un cinema all’aperto! Accoglienza del pubblico dalle 20.30, proiezione alle 21.15. Il film di quest’anno è Migration di Benjamin Renner e Guylo Homsy.

Espanol :

En un ambiente mágico, siéntese y disfrute de una proyección de cine al aire libre, ideal para grandes y pequeños. Esta experiencia envolvente combina naturaleza, magia y cine, ofreciéndole un momento inolvidable para compartir con su familia y amigos. No se pierda esta velada excepcional en la que el parque se transforma en un cine al aire libre Acogida del público a partir de las 20.30 h, proyección a las 21.15 h. La película de este año es Migración, de Benjamin Renner y Guylo Homsy.

