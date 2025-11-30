Ciné sous les étoiles

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Dans une ambiance féerique, installez-vous pour profiter d’une projection de film en plein air, idéale pour petits et grands. Cette expérience immersive allie nature, magie et cinéma, vous offrant un moment inoubliable. Accueil du public à partir de 20h30, projection à 21h15. Cette année, le film est Migration de Benjamin Renner et Guylo Homsy.

Imaginez une soirée unique 21 heures, un ciel étoilé, les lucioles qui dansent autour de vous et les animaux du Parc zoologique de Mulhouse qui vous accueillent à leur manière. Dans cette ambiance féerique, installez-vous pour profiter d’une projection de film en plein air, idéale pour petits et grands.

Cette expérience immersive allie nature, magie et cinéma, vous offrant un moment inoubliable à partager en famille ou entre amis. Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle, où le parc se transforme en une salle de cinéma à ciel ouvert !

Accueil du public à partir de 20h30, projection à 21h15. 0 .

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65 zoo@mulhouse-alsace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sit back and enjoy an enchanting open-air film screening, ideal for young and old alike. This immersive experience combines nature, magic and cinema for an unforgettable experience. Public welcome from 8:30pm, screening at 9:15pm. This year’s film is Migration by Benjamin Renner and Guylo Homsy.

L’événement Ciné sous les étoiles Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace