CINÉ SOUS LES ÉTOILES EN COPARY

– 19h initiation et show de FOOTBALL FREESTYLE, par un ancien vice-champion de France (Corentin BARON) et animation musicale par Express animation.

Restauration, buvette par l’association du Football Club de Revigny.

– vers 21H45 (à la nuit tombée) PROJECTION DU FILM MARINETTE

Biopic, inspiré par l’histoire vraie de Marinette Pinchon*, de et par Virginie Verrier, avec Garance Marillier, Emilie Dequenne, … du 7 juin 2023 tous publics (1h41)

L’histoire :

Marinette Pichon a le foot dans la peau dès son plus jeune âge. Élevée par une mère courageuse qui doit faire face à un mari violent, elle surmonte les difficultés et se forge une détermination sans faille. Alors qu’elle mène de front petits boulots et carrière sportive, elle est sélectionnée en équipe de France puis repérée par un grand club américain. Marinette débarque alors avec sa mère aux Etats-Unis, poursuivant le rêve de devenir la meilleure joueuse du monde.

*Marinette Pichon, née le 26 novembre 1975 à Bar-sur-Aube (Aube), est une footballeuse internationale française évoluant au poste d’attaquante.

En cas de mauvais temps repli à la salle Gumaëlius à la mairie de Revigny/Ornain

Offert par la COPARY.

Renseignements par tél ou mail à culture@copary.fr (ou le jour de l’évènement uniquement au 07 84 45 43 49 après la fermeture des bureaux).

VENEZ AVEC VOTRE TRANSAT, à défaut des chaises seront mises à disposition.

En partenariat avec la commune de Revigny-sur-Ornain et le Football Club de RevignyTout public

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

English :

CINÉ SOUS LES ÉTOILES EN COPARY

– 7pm: FOOTBALL FREESTYLE initiation and show, by a former French vice-champion (Corentin BARON) and musical entertainment by Express animation.

Food and refreshments provided by the Revigny Football Club association.

– around 9:45pm (after dark) SCREENING OF THE FILM MARINETTE

Biopic, inspired by the true story of Marinette Pinchon*, by Virginie Verrier, with Garance Marillier, Emilie Dequenne, … from June 7, 2023 all audiences (1h41)

The story :

Marinette Pichon has had soccer under her skin from an early age. Raised by a courageous mother who had to face up to a violent husband, she overcame difficulties and forged an unfailing determination. While juggling her odd jobs with her sporting career, she was selected for the French national team and then spotted by a major American club. Marinette moved to the United States with her mother, pursuing her dream of becoming the best player in the world.

*Marinette Pichon, born November 26, 1975 in Bar-sur-Aube (Aube), is a French international footballer who plays as a striker.

In case of bad weather, the event will take place in the Salle Gumaëlius at Revigny/Ornain town hall

Offered by COPARY.

Information by phone or e-mail to culture@copary.fr (or on the day of the event only on 07 84 45 43 49 after close of business).

COME WITH YOUR TRANSAT, otherwise chairs will be provided.

In partnership with the commune of Revigny-sur-Ornain and the Revigny Football Club

German :

KINO UNTER DEN STERNEN IN COPARY

– 19 Uhr: Einführung und Show in FOOTBALL FREESTYLE, von einem ehemaligen französischen Vizemeister (Corentin BARON) und musikalische Unterhaltung durch Express animation.

Verpflegung und Getränke durch den Verein Football Club de Revigny.

– gegen 21.45 Uhr (bei Einbruch der Dunkelheit) VORFÜHRUNG DES FILMS MARINETTE

Biopic, inspiriert durch die wahre Geschichte von Marinette Pinchon*, von und mit Virginie Verrier, mit Garance Marillier, Emilie Dequenne, … vom 7. Juni 2023 alle Altersgruppen (1h41)

Die Geschichte:

Marinette Pichon hat den Fußball von klein auf in der Tasche. Aufgewachsen bei einer mutigen Mutter, die sich mit einem gewalttätigen Ehemann auseinandersetzen muss, überwindet sie Schwierigkeiten und entwickelt eine unbeugsame Entschlossenheit. Während sie sich mit Gelegenheitsjobs und einer Sportkarriere durchschlägt, wird sie in die französische Nationalmannschaft berufen und von einem großen amerikanischen Verein entdeckt. Marinette zieht mit ihrer Mutter in die USA und verfolgt den Traum, die beste Spielerin der Welt zu werden.

*Marinette Pichon, geboren am 26. November 1975 in Bar-sur-Aube (Aube), ist eine französische Fußballspielerin und Stürmerin.

Bei schlechtem Wetter Rückzug in den Saal Gumaëlius im Rathaus von Revigny/Ornain

Die Veranstaltung wird von der COPARY angeboten.

Informationen per Tel. oder Mail an culture@copary.fr (oder nur am Tag der Veranstaltung unter 07 84 45 43 49 nach Büroschluss).

Kommen Sie mit Ihrer Transat, ansonsten werden Stühle zur Verfügung gestellt.

In Partnerschaft mit der Gemeinde Revigny-sur-Ornain und dem Football Club de Revigny

Italiano :

CINEMA SOTTO LE STELLE IN COPISTERIA

– ore 19.00: iniziazione al FOOTBALL FREESTYLE e spettacolo, a cura di un ex vicecampione francese (Corentin BARON) e intrattenimento musicale a cura di Express animation.

Cibo e rinfreschi a cura del Revigny Football Club.

– alle 21.45 circa (dopo il tramonto): PROIEZIONE DEL FILM MARINETTE

Biopic ispirato alla storia vera di Marinette Pinchon*, di Virginie Verrier, con Garance Marillier, Emilie Dequenne, … dal 7 giugno 2023 per tutti gli spettatori (1h41)

La storia :

Marinette Pichon ha avuto il calcio sotto la pelle fin dalla più tenera età. Cresciuta da una madre coraggiosa che deve fare i conti con un marito violento, supera le difficoltà e si forgia una determinazione incrollabile. Mentre si destreggia tra lavori saltuari e carriera sportiva, viene selezionata per la nazionale francese e poi notata da un importante club americano. Marinette arriva negli Stati Uniti con la madre, inseguendo il sogno di diventare la migliore giocatrice del mondo.

*Marinette Pichon, nata il 26 novembre 1975 a Bar-sur-Aube (Aube), è una calciatrice internazionale francese che gioca come attaccante.

In caso di maltempo, ritiro nella Salle Gumaëlius del municipio di Revigny/Ornain

Offerto da COPARY.

Informazioni per telefono o e-mail a culture@copary.fr (o il giorno dell’evento solo al numero 07 84 45 43 49 dopo la chiusura delle attività).

VENITE CON LA VOSTRA TRANSAT, altrimenti verranno messe a disposizione delle sedie.

In collaborazione con la città di Revigny-sur-Ornain e il Revigny Football Club

Espanol :

CINÉ SOUS LES ÉTOILES EN COPARY

– 19:00 h: Iniciación y espectáculo de FÚTBOL FREESTYLE, a cargo de un antiguo subcampeón de Francia (Corentin BARON) y animación musical a cargo de Express animation.

Comida y refrescos a cargo del Revigny Football Club.

– hacia las 21.45 h (al anochecer) PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA MARINETTE

Biopic, inspirado en la historia real de Marinette Pinchon*, de Virginie Verrier, con Garance Marillier, Emilie Dequenne, … a partir del 7 de junio de 2023 todos los públicos (1h41)

La historia :

Marinette Pichon lleva el fútbol bajo la piel desde muy pequeña. Criada por una madre valiente que tiene que hacer frente a un marido violento, supera las dificultades y se forja una determinación inquebrantable. Mientras compagina trabajos esporádicos y una carrera deportiva, es seleccionada para el equipo nacional francés y, a continuación, se fija en ella un importante club estadounidense. Marinette llegó a Estados Unidos con su madre, persiguiendo su sueño de convertirse en la mejor jugadora del mundo.

*Marinette Pichon, nacida el 26 de noviembre de 1975 en Bar-sur-Aube (Aube), es una futbolista internacional francesa que juega de delantera.

En caso de mal tiempo, retirada a la Salle Gumaëlius del ayuntamiento de Revigny/Ornain

Ofrecido por COPARY.

Información por teléfono o correo electrónico a culture@copary.fr (o el día del evento sólo en el 07 84 45 43 49 después del cierre).

VEN CON TU TRANSAT, de lo contrario se proporcionarán sillas.

En colaboración con el Ayuntamiento de Revigny-sur-Ornain y el Revigny Football Club

