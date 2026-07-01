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Ciné spécial enfants Kirikou et la sorcière Espace Culturel Agon-Coutainville

dimanche 26 juillet 2026 · Espace Culturel · Agon-Coutainville

Ciné spécial enfants Kirikou et la sorcière Espace Culturel Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Espace Culturel
Adresse
2 Avenue du Président Roosevelt
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Ciné spécial enfants Kirikou et la sorcière

Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Ciné spécial enfants Kirikou et la sorcière au cinéma l’Espace à Agon-Coutainville.   .

Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 07 77 80 

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English : Ciné spécial enfants Kirikou et la sorcière

L’événement Ciné spécial enfants Kirikou et la sorcière Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme

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