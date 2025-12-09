Ciné-Spectacle à Blaye Cinéma Le Zoétrope Blaye
Ciné-Spectacle à Blaye Cinéma Le Zoétrope Blaye mercredi 10 décembre 2025.
Ciné-Spectacle à Blaye
Cinéma Le Zoétrope 33B Cours de la République Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Le cinéma Zoétrope vous accueille dès 14h pour un ciné-spectacle !
Au programme, spectacle, cinéma et musique avec Maxime Garcia !
La fille renarde est un conte musical dessiné en live et des courts-métrages plein d’émotions pour une séance jeune public !
Pour les enfants à partir de 5 ans.
En collaboration avec le festival Préface.
Tarifs habituels du cinéma. .
Cinéma Le Zoétrope 33B Cours de la République Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 63 60 89 05
English : Ciné-Spectacle à Blaye
L’événement Ciné-Spectacle à Blaye Blaye a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Blaye