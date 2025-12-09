Ciné-Spectacle à Blaye Cinéma Le Zoétrope Blaye

Ciné-Spectacle à Blaye

Cinéma Le Zoétrope
33B Cours de la République
Blaye

10 décembre 2025

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Le cinéma Zoétrope vous accueille dès 14h pour un ciné-spectacle !

Au programme, spectacle, cinéma et musique avec Maxime Garcia !

La fille renarde est un conte musical dessiné en live et des courts-métrages plein d’émotions pour une séance jeune public !

Pour les enfants à partir de 5 ans.

En collaboration avec le festival Préface.

Tarifs habituels du cinéma. .

