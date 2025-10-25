Ciné spectacle La princesse et Le rossignol Place de la Libération La Réole
Place de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : 5.3 – 5.3 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Ciné spectacle La princesse et le rossignol. Résumé trois histoires douces et pleines de poésie, où de jeunes héros prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temple, une fillette curieuse qui rêve de liberté… Chacun, à sa façon, écoute son cœur et part à la découverte du monde. Un programme tendre et inspirant pour les tout-petits, qui célèbre la curiosité, la liberté et l’enfance. Séance animée par la Cie Pas folle la Guêpe. .
Place de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@cinerex-lareole.com
