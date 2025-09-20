Ciné-Spectacle – La Ruée vers l’Or Cinéma Le Trianon Romainville

Ciné-Spectacle – La Ruée vers l’Or Cinéma Le Trianon Romainville samedi 20 septembre 2025.

Ciné-Spectacle – La Ruée vers l’Or Samedi 20 septembre, 14h30 Cinéma Le Trianon Seine-Saint-Denis

Tarifs : plein 7€ – réduit 5€ – moins de 26 ans 4€

Projection du film La Ruée vers l’Or de Charlie Chaplin (1925)

A partir de 5 ans

Pour fêter ses 100 ans, venez découvrir en famille ce chef d’œuvre du cinéma muet en version restaurée !

L’occasion idéale de faire découvrir aux plus jeunes Charlot, le personnage le plus célèbre de l’histoire du cinéma. Riche en gags et en cascades, le film mêle humour et poésie dans bon nombre de scènes cultes, comme la danse des petits pains.

Avant le film, spectacle Lumière ! La machine à voyager dans le temps par la compagnie Fra & compagnie (durée : 20 min)

En partenariat avec le Festival Play It Again !

Cinéma Le Trianon 2 Rue Carnot, 93230 Romainville, France Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33183745600 http://www.cinematrianon.fr Un premier cinéma fut détruit pendant la seconde guerre mondiale. Un nouveau cinéma, de style Paquebot, est reconstruit par l’architecte Charles Genêtre en 1953, sur l’emplacement de trois immeubles sinistrés. Le cinéma n’a pratiquement pas changé depuis cette époque. Entièrement rénové en 2012, il est en activité et est équipé des derniers standards en matière d’image (projection laser) et de son (Dolby 5.1) Métro ligne 11 arrêt Romainville-Carnot Bus 105 / 129 / 318 / 322. Arrêt Carnot.

