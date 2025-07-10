Ciné-spectacle L’affaire L.ex.π.Re Le Volcan Le Havre

Ciné-spectacle L’affaire L.ex.π.Re

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-04-01 19:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03

Métilde Weyergans et Samuel Hercule La Cordonnerie

Métilde Weyergans et Samuel Hercule ont inventé un langage scénique inédit, fait de cinéma, de bruitage en direct et de musique live, dont l’ingéniosité et le fascinant artisanat n’empiètent jamais sur l’histoire racontée. Entre polars et grands mythes, figures de contes décontextualisées et quotidiens de petites gens, ce que La Cordonnerie aime le plus, c’est nous entraîner dans un récit plein de fantaisie, de chemins buissonniers et de déviations farfelues. Avec eux, l’imagination prend forme dans des dispositifs abracadabrants échafaudés au détail près. Cette nouvelle création ne déroge pas à la règle et promet une expérience renversante autour d’une comédienne en tournée jouant Phèdre et d’un homme taciturne reclus dans son mobil-home. En face à face, le public assiste à ces deux destins mêlés par une bande son identique et fabriquée en simultanée. Il se glisse dans un double point de vue hautement révélateur et reconstruit mentalement ce puzzle narratif captivant et tellement émouvant.

À partir de 12 ans Durée 1h15

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

