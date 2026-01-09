« Qu’est-ce que l’on transmet à ses enfants dans un pays qui n’est pas le nôtre ? Quel est notre patrimoine sentimental ? » Durant 5 mois, 40 personnes nouvellement arrivées en France, toute débutantes en français, ont partagé des photos, des chansons, des recettes de cuisine, des danses, des objets précieux et des savoirs-faires de leurs cultures et de leurs familles, pour créer un ciné-spectacle autour de la transmission et de l’héritage, avec beaucoup de tendresse.

Venez découvrir leur spectacle le samedi 7 février où vous serez accueilli·e·s comme des membres de la famille élargie, invité·e·s à une grande réunion familiale.

Une session à 16h

Une session à 17h

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Un ciné-spectacle comme une grande réunion familiale où chacun·e est le·la bienvenu·e !

gratuit

Public enfants.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



