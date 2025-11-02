Ciné-Spectacle MINOKINO / LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL Cinéma La Lanterne Bègles

Ciné-Spectacle MINOKINO / LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL Dimanche 2 novembre, 10h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Le spectacle : Le Rouge-gorge et le Feu

Au commencement, il n’y a pas de feu sur terre. Tout est gris. Les humains grelottent de froid, tristes. Tout change grâce au courageux Rouge-gorge qui s’élance dans le ciel pour demander du feu au Soleil. Une histoire de solidarité contée avec malice par Monia Lyorit.

Le film : La Princesse et le Rossignol, programme de 3 courts-métrages

Trois histoires douces et pleines de poésie, où de jeunes héros prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temple, une fillette curieuse qui rêve de liberté… Chacun, à sa façon, écoute son cœur et part à la découverte du monde. Un programme tendre et inspirant pour les tout-petits, qui célèbre la curiosité, la liberté et l’enfance.

En partenariat avec l’ACPG.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

