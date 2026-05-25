Ciné Summer Session – Et Pourtant Ça Tourne x Jardin21 ༯ Jardin21 Paris

L’association Et Pourtant Ça Tourne vous donne rendez-vous pour une clôturer cette saison 25-26 lors d’un évènement en plein air organisée en partenariat avec Jardin21.

Cette journée sera l’occasion de revenir sur les différentes activités portées cette année par l’association et bénévoles : podcast, zine, production de films… Mais aussi de se rencontrer, d’échanger, et de découvrir l’association !

L’équipe sera présente pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l’association, la production de films, et présenter les différents pôles de l’asso qu’il est possible de rejoindre.

Au programme :

Toute la journée : ateliers créatifs

— Initiation au stop-motion

— Initiation au storyboard

— Initiation à la photo

Toute la journée : vente de zines, affiches et braderie cinéma

— Découvrez le premier numéro de notre zine consacré au cinéma queer et camp, avec son

affiche exclusive.

— Repartez avec des accessoires de tournage issus de l’univers bucolique de notre film

Sorcière !, ainsi que l’affiche du film !

17h30 : Table ronde sur les figures de monstres au cinéma

20h30 : Projection de courts-métrages

Avant-programme : Retour sur les productions 2026 de l’association

— Sorcière ! de Marine Fruchart

— Elisa de Carla Borda et Jade Müller de Saint Gervais

Suivi d’une programmation thématique autour des « tendres monstruosités », à

travers une sélection de courts-métrages.

Il s’agit d’une programmation de films-chimères qui explorent l’idée de monstruosité, loin des représentations spectaculaires et manichéennes. Avec ou sans figures de monstres, des films sur l’altérité, les freaks, les identités et corps qui débordent, fantastiques ou dans le réel. Mais aussi des objets filmiques dont la forme elle-même est monstrueuse: hybride, imparfaite, images altérées, accidents, expérimentations où le cinéma devient fissure.

La projection sera suivie d’une discussion avec les équipes des films.

——

Et Pourtant Ça Tourne est une association qui lutte pour un cinéma alternatif et accessible à

la jeunesse, dans un cadre d’apprentissage collectif et bienveillant, en créant des espaces

de réflexion et d’expérimentation.

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 02h

✿ event : 16h30 – 00h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

Nous trouver :

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Une journée dédiée au courts-métrages et à bien plus !

Le jeudi 18 juin 2026

de 16h30 à 00h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-18T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T16:30:00+02:00_2026-06-18T00:00:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/cine-summer-session-et-pourtant-ca-tourne-x-jardin21/form



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