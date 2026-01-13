Ciné surprise Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes
Ciné surprise Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes mercredi 11 février 2026.
Ciné surprise Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 11 février, 15h30 Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Projection de films d’animation et de courts métrages pour les enfants et leur famille.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-11T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-11T16:30:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91