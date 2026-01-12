Ciné surprise Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 11 février, 15h30 dans la limite des places disponibles

Projection de films d’animation et de courts métrages pour les enfants et leur famille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-11T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T16:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



