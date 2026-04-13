Ciné Surprise Bibliothèque Landry Rennes Mercredi 15 avril, 15h30

Projections de films d’animation et de courts métrages

Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.

Enfants dès 3 ans

Informations et précisions auprès des bibliothécaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-15T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T17:00:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

