Ciné Surprise Bibliothèque Landry Rennes
Ciné Surprise Bibliothèque Landry Rennes mercredi 15 avril 2026.
Ciné Surprise Bibliothèque Landry Rennes Mercredi 15 avril, 15h30 Ille-et-Vilaine
Projections de films d’animation et de courts métrages
Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.
Enfants dès 3 ans
Informations et précisions auprès des bibliothécaires.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-15T17:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
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