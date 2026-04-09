Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné Surprise Bibliothèque Landry Rennes

Ciné Surprise Bibliothèque Landry Rennes

Ciné Surprise Bibliothèque Landry Rennes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Landry

Adresse : 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Ciné Surprise Bibliothèque Landry Rennes Mercredi 15 avril, 15h30 Ille-et-Vilaine

Projections de films d’animation et de courts métrages

Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.
Enfants dès 3 ans
Informations et précisions auprès des bibliothécaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-15T17:00:00.000+02:00

1
http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)