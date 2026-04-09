Ciné Surprise Bibliothèque Landry Rennes Mercredi 15 avril, 15h30 Ille-et-Vilaine

Projections de films d’animation et de courts métrages

Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.

Enfants dès 3 ans

Informations et précisions auprès des bibliothécaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-15T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



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