Ciné Surprise, Bibliothèque Landry, Rennes
Ciné Surprise, Bibliothèque Landry, Rennes mercredi 15 avril 2026.
Ciné Surprise Mercredi 15 avril, 15h30 Bibliothèque Landry Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.
Enfants dès 3 ans
Informations et précisions auprès des bibliothécaires.
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes Rennes 35000 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 39 http://bibliotheques.rennes.fr
Projections de films d’animation et de courts métrages
Bibliothèques de Rennes
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