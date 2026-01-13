Ciné surprise Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
Ciné surprise Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mercredi 18 février, 16h00 Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Projection d’un film d’animation ou de courts-métrages pour les enfants et leur famille.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-18T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-18T17:30:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41