Ciné Surprise Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
Ciné Surprise Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes mercredi 15 avril 2026.
Ciné Surprise Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 15 et 22 avril
Projections de films d’animation et de courts métrages
Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.
Mercredi 15 avril : Enfants dès 3 ans
Mercredi 22 avril : Enfants dès 5 ans.
Informations et précisions auprès des bibliothécaires.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-22T17:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41
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