Ciné Surprise, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

Ciné Surprise 15 et 22 avril Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00

Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.

Mercredi 15 avril : Enfants dès 3 ans

Mercredi 22 avril : Enfants dès 5 ans.

Informations et précisions auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr

Projections de films d’animation et de courts métrages

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