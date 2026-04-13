Ciné Surprise, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes
Ciné Surprise, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes mercredi 15 avril 2026.
Ciné Surprise 15 et 22 avril Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00
Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.
Mercredi 15 avril : Enfants dès 3 ans
Mercredi 22 avril : Enfants dès 5 ans.
Informations et précisions auprès des bibliothécaires.
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr
Projections de films d’animation et de courts métrages
Bibliothèques de Rennes
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