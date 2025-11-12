Ciné-surprise Place Jean Louis Labbe Broons
Ciné-surprise
Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor
On se laisse tenter par une séance surprise de ciné ?
Les histoires se racontent à l’écran lors de séances spécialement adaptées aux enfants.
Pour les 5-10 ans
Sur inscription .
Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44
