Ciné-surprise Place Jean Louis Labbe Broons

Ciné-surprise

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 16:00:00

fin : 2026-01-21 17:30:00

Date(s) :

2026-01-21

On se laisse tenter par une séance surprise de ciné ?

Les histoires se racontent à l’écran lors de séances spécialement adaptées aux enfants.

Pour les 5-10 ans

Sur inscription .

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44

English :

L’événement Ciné-surprise Broons a été mis à jour le 2025-12-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme