Ciné-surprise Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-22 18:30:00

fin : 2025-08-22 20:00:00

2025-08-22

On regarde quoi ce soir ?

Projection d’un film d’animation mystère ! Quelques indices enfants, mer, sorcière, voyage, magie, chant…

Un film du catalogue Universciné, une ressource accessible gratuitement avec votre inscription à la médiathèque depuis la bib numérique.

Enfants dès 6 ans sur inscription .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

