Ciné-surprise Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Début : 2025-08-22 18:30:00
fin : 2025-08-22 20:00:00
2025-08-22
On regarde quoi ce soir ?
Projection d’un film d’animation mystère ! Quelques indices enfants, mer, sorcière, voyage, magie, chant…
Un film du catalogue Universciné, une ressource accessible gratuitement avec votre inscription à la médiathèque depuis la bib numérique.
Enfants dès 6 ans sur inscription .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
