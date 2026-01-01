Ciné-surprise Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Ciné-surprise

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-21 18:30:00

fin : 2026-01-21 20:00:00

2026-01-21

On regarde quoi aujourd’hui ?

Projection d’un film primé en 2024, où un jeune homme du Jura, fêtard et insouciant, se retrouve soudain responsable de sa petite soeur.

Un film du catalogue Universciné, une ressource accessible gratuitement avec votre inscription à la médiathèque depuis la bib numérique.

Adultes

Sur inscription par téléphone ou par mail .

