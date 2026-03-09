Ciné-surprise Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Ciné-surprise

On regarde quoi aujourd’hui ?

Projection d’un film mystère à voir en famille !

Un film du catalogue Universciné, une ressource accessible gratuitement avec votre inscription à la médiathèque depuis la bib numérique.

14h-15h30 enfants dès 6 ans

16h-17h à partir de 3 ans

Sur inscription par téléphone ou par mail .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d'Armor Bretagne

