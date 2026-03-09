Ciné-surprise Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Ciné-surprise jeudi 23 avril 2026.
Ciné-surprise
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d'Armor
14:00:00
15:30:00
2026-04-23
On regarde quoi aujourd’hui ?
Projection d’un film mystère à voir en famille !
Un film du catalogue Universciné, une ressource accessible gratuitement avec votre inscription à la médiathèque depuis la bib numérique.
A partir de 10 ans
Sur inscription par téléphone ou par mail .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
