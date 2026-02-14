Ciné-surprise, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Ciné-surprise Mardi 24 février, 14h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-24T14:00:00+01:00 – 2026-02-24T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-24T14:00:00+01:00 – 2026-02-24T16:00:00+01:00

Projection d’un film mystère pour rêver en famille !

Tout public.

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}]

