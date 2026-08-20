Ciné-surprise Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-19 15:00 –

Gratuit : oui En famille, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Votez parmi une sélection de films pour celui que vous souhaitez découvrir, puis assistez à sa projection. À partir de 6 ans

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



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