UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Ciné-surprise Médiathèque Lisa Bresner Nantes

samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Ciné-surprise Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 Boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-19 15:00 –
Gratuit : oui  En famille, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Votez parmi une sélection de films pour celui que vous souhaitez découvrir, puis assistez à sa projection. À partir de 6 ans

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


Afficher la carte du lieu Médiathèque Lisa Bresner et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)