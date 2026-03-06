Ciné-surprise Melle
Ciné-surprise Melle dimanche 15 mars 2026.
Ciné-surprise
Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Un ciné-surprise c’est venir à une séance ciné sans rien savoir du film proposé… C’est voir ou revoir un film qui a marqué… C’est se laisser surprendre… Alors, osez ! .
Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr
