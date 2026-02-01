Ciné-surprise Médiathèque Plouër-sur-Rance

Ciné-surprise

Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 16:00:00

fin : 2026-02-20 17:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Profitez des vacances pour vous laisser tenter par une projection surprise

Film d’animation à partir de 6 ans. .

Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-surprise Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-02-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme