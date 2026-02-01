Ciné-surprise Médiathèque Plouër-sur-Rance
Ciné-surprise Médiathèque Plouër-sur-Rance vendredi 20 février 2026.
Ciné-surprise
Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 16:00:00
fin : 2026-02-20 17:30:00
Date(s) :
2026-02-20
Profitez des vacances pour vous laisser tenter par une projection surprise
Film d’animation à partir de 6 ans. .
Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20
English :
L’événement Ciné-surprise Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-02-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme