Ciné-surprise Prayssac
Ciné-surprise Prayssac lundi 6 octobre 2025.
Ciné-surprise
Place Dutours Prayssac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-06
Date(s) :
2025-10-06
Chaque mois, découvrez le coup de coeur surprise de votre salle art et essai
Chaque mois, découvrez le coup de coeur surprise de votre salle art et essai .
Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie
English :
Each month, discover the surprise favorites of your art house cinema
German :
Entdecken Sie jeden Monat den Überraschungshit Ihres Arthouse-Kinos
Italiano :
Ogni mese, scoprite i film preferiti a sorpresa del vostro cinema d’essai locale
Espanol :
Cada mes, descubra las sorpresas favoritas de su cine de arte y ensayo local
L’événement Ciné-surprise Prayssac a été mis à jour le 2025-09-18 par OT CVL Vignoble