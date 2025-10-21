CINÉ SURPRISE SPÉCIAL HALLOWEEN Paulhan

CINÉ SURPRISE SPÉCIAL HALLOWEEN

20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

2025-10-21

La médiathèque se transforme en salle de cinéma avec la diffusion privée d’un dessin animé ou d’un film « spécial Halloween ».

Dès 3 ans.

Gratuit, sur inscription. .

20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr

English :

The media library is transformed into a cinema with a private showing of a cartoon or film.

German :

Die Mediathek verwandelt sich in einen Kinosaal mit einer privaten Vorführung eines Zeichentrickfilms oder eines Kinofilms.

Italiano :

La mediateca si trasforma in un cinema con la proiezione privata di un cartone animato o di un film.

Espanol :

La mediateca se transforma en cine con la proyección privada de un dibujo animado o una película.

