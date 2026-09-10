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AGENDA · Rennes

Ciné surprise spécial Noël Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes

mercredi 16 décembre 2026 · Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny
Adresse
84, rue d'Angleterre 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Ciné surprise spécial Noël Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 16 décembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Films d’animation pour les enfants.

Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.Informations et précisions auprès des bibliothécaires.
Enfants dès 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-16T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-16T16:30:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91


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