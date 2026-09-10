Informations pratiques

Ciné surprise spécial Noël Bibliothèque Landry Rennes Mercredi 16 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Films d’animation pour les enfants.

Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.Informations et précisions auprès des bibliothécaires.

Enfants dès 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-16T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-16T16:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



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