UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Ciné surprise spécial Noël Bibliothèque Landry Rennes

mercredi 16 décembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Landry
Adresse
100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Ciné surprise spécial Noël Bibliothèque Landry Rennes Mercredi 16 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Films d’animation pour les enfants.

Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.Informations et précisions auprès des bibliothécaires.
Enfants dès 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-16T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-16T16:00:00.000+01:00

1
http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)