Ciné surprise spécial Noël Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
mercredi 23 décembre 2026 · Bibliothèque Thabor-Lucien Rose · Rennes
Informations pratiques
Ciné surprise spécial Noël Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mercredi 23 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine
Films d’animation pour les enfants.
Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.Informations et précisions auprès des bibliothécaires.
Enfants dès 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-23T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-23T17:30:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41
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