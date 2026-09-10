Informations pratiques

Ciné surprise : spécial Noël L’Antipode Rennes Mercredi 23 décembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Films d’animation pour les enfants.

Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.Informations et précisions auprès des bibliothécaires.

Enfants dès 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-23T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-23T16:30:00.000+01:00

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L’Antipode 75 avenue Jules Maniez 35000 rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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