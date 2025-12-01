CINÉ SURPRISE SPÉCIAL NOËL Nébian
CINÉ SURPRISE SPÉCIAL NOËL Nébian mercredi 24 décembre 2025.
CINÉ SURPRISE SPÉCIAL NOËL
Rue Professeur Calmette Nébian Hérault
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
2025-12-24
La médiathèque se transforme en salle de cinéma avec la diffusion privée d’un dessin animé ou d’un film spécial Noël.
Dès 5 ans Durée 30 min
Gratuit, sur inscription. .
Rue Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr
English :
The media library is transformed into a cinema with a private screening of a cartoon or film.
German :
Die Mediathek verwandelt sich in einen Kinosaal mit einer privaten Vorführung eines Zeichentrickfilms oder eines Spielfilms.
Italiano :
La mediateca si trasforma in un cinema con la proiezione privata di un cartone animato o di un film.
Espanol :
La mediateca se transforma en cine con la proyección privada de un dibujo animado o una película.
L’événement CINÉ SURPRISE SPÉCIAL NOËL Nébian a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS