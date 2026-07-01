Ciné Surprise sur le thème de l’Italie, Noyelles lès Seclin / Médiathèque Louis Séraphin, Noyelles-lès-Seclin

Informations pratiques

Ciné Surprise sur le thème de l’Italie Vendredi 2 octobre, 18h30 Noyelles lès Seclin / Médiathèque Louis Séraphin Nord

Entrée libre, gratuite, ouverte à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

– Le 2 Octobre :

Soirée cinéma italien avec un film pour les enfants suivi d’un film pour les adultes (et enfants)

Avec une auberge italienne

Noyelles lès Seclin / Médiathèque Louis Séraphin 38 bis place de l’église, 59139 Noyelles lès Seclin Noyelles-lès-Seclin 59139 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/groups/med.louis.seraphin »}, {« type »: « email », « value »: « med.louis.seraphin@free.fr »}]

2 séances de cinéma gratuites et Auberge italienne Italie Cinéma