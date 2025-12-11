CINÉ SURPRISE VILLE ET CAMPAGNE Paulhan

CINÉ SURPRISE VILLE ET CAMPAGNE

En préambule aux Nuits de la lecture, le service Patrimoine et le Réseau des bibliothèques s’associent pour vous faire (re)découvrir un film documentaire.

Embarquez pour un road movie qui interroge notre regard sur nous-même et notre manière d’aller à la rencontre des autres.

Tourné loin de l’agitation urbaine, ce film invite à réfléchir à l’image que nous donnons, ou que nous voulons donner de nos campagnes.

Venez partager vos impressions, vos émotions et peut-être, un autre regard sur le monde rural !

La soirée se poursuivra autour d’un échange convivial avec un petit apéritif.

Gratuit sur inscription. .

English :

As a prelude to the Reading Nights, the Heritage Department and the Library Network are joining forces to let you (re)discover a documentary film.

